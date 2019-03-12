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شاهد.. بدء فعاليات افتتاح المقر الإقليمى الدائم لشمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الأفريقية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
بدأت فعاليات افتتاح المقر الإقليمى الدائم لشمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات ؛ حيثُ استهلت الفعالية بقراءة بعض آيات القرآن الكريم.

وتفتتح جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، الذى تحتضنه الجامعة بمقرها بمدينة نصر.

ويشارك فى الافتتاح رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، وأمين عام اتحاد جامعات أفريقيا، وبمشاركة العديد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة السمراء، إضافة إلى نواب رئيس جامعة الأزهر كل من الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى بطنطا، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، ومؤمن متولي أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات.

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