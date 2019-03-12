الداخلية: تيسيرات للمسنين وذوي الاحتياجات المتعاملين مع الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم جميع التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.





وأوضح بيان، الثلاثاء، أن أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، استقبلت عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.



