مدبولي يتابع جهود النهوض بمراكز الشباب في المحافظات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة جهود وزارة الشباب والرياضة للنهوض بمراكز الشباب من خلال نظام حق الانتفاع للقطاع الخاص.



وفي مستهل اللقاء، أكد "مدبولي" حرص الحكومة علي تبني سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تنمية وزيادة مواردها المالية دون تحميل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء المالية.



وخلال اللقاء، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة طرحت مشروع الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الخدمات الرياضية والشبابية والخدمية الموجودة بمراكز الشباب المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص.



ونوه إلى أن مجلس الوزراء وافق على ما عرضته الوزارة بطرح هذه المشروعات على أن يكون وفقًا للضوابط والتعليمات التنظيمية الخاصة بالهيئات الشبابية، مضيفًا أن مبادرة الوزارة في هذا الشأن جاءت استجابة لقيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، بحيث يتم تنفيذ مشروعات استثمارية والارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية.



وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هذه المشروعات والاستثمارات تستهدف الشباب في المقام الأول سواء كانوا مستثمرين أو أيدي عاملة بتلك الاستثمارات، فضلًا عن زيادة الموارد الذاتية لمراكز الشباب والتي يزيد عددها عن 4200 مركز منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



وتناول العرض الذي قدمه وزير الشباب والرياضة الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2022، تستهدف طرح مشروعات استثمارية في 18 محافظة تضم (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية)، حيث تم حصر ما يقرب من 700 مشروع في 480 مركز شباب بالمحافظات.



وسلط وزير الشباب والرياضة الضوء علي ما تم تنفيذه حتى الآن اعتبارًا من أكتوبر 2018 وحتى فبراير 2019، حيث تم الانتهاء من إجراءات البت الفني والمالي لـ21 مشروعا في 10 محافظات بإجمالي تكلفة إنشائية وصلت إلى 126,8 مليون جنيه.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية بالمحافظات المطروح بها المشروعات للتعرف على مدى التقدم في المشروع ومعوقات التنفيذ حتى يتسنى التغلب عليها والانتهاء من المشروع وفقًا للمواعيد المتفق عليها، مضيفًا أن الوزارة حريصة على استغلال حالة الزخم والإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة القصيرة الأولى من عمر المشروع، في تحقيق المزيد من التقدم خلال المستقبل القريب حيث إن تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص مدتها الزمنية سيساهم في ظهور المشروعات على الأرض مما سيشجع مستثمرين جدد للانضمام للمشروع.



وفي الختام، أشار الوزير إلى أنه جار طرح العديد من المشروعات في مراكز الشباب المستهدفة وفقًا للخطة الموضوعة وسيتم البت فيها خلال مارس الجاري.