إذاعة البرنامج العام تطلق برنامج انتباه لمواجهة الشائعات والتطرف

تستعد موجات إذاعة البرنامج العام لبث برنامجها الجديد "انتباه"، والذي يقدمه الدكتور محسن الفحام، والذي يهدف إلى مواجهة الشائعات والفكر المتطرف الذي يواجه الدولة المصرية، سواء عبر القنوات الممولة خارجيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتوعية السياسية للمواطنين، خاصة الشباب.



يبدأ بث البرنامج في أول إبريل المقبل، في تمام الثامنة صباحًا وستكون الإعادة في تمام العاشرة صباحًا، من نفس اليوم، و"انتباه" فكرة وإعداد وتقديم الخبير الأمني والاستراتيجي والمدرس بأكاديمية الشرطة الدكتور اللواء محسن الفحام.



ويأتي البرنامج الإذاعي في إطار المحاولات لمواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة التي تحاول المساس بالدولة المصرية في ظل الحرب التي تشنها على الإرهاب.