حالة الطقس اليوم الأربعاء 13/3/2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفئ وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 1520
شبين الكوم 14 20
طنطا 14 19
دمنهور 09 18
الإسكندرية 09 18
بلطيم 13 19
مطروح 10 18
السلوم 07 17
سيوة 06 19
بورسعيد 15 20
دمياط 14 20
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 12 23
السويس 13 23
العريش 07 25
رفح 08 24
رأس سدر 13 24
نخل 08 26
نويبع 18 27
طابا 14 26
كاترين 05 19
الطور 12 26
شرم الشيخ 18 27
الغردقة 17 28
مرسى علم 17 28
الفيوم 12 21
بنى سويف 11 21
المنيا 10 21
أسيوط 10 23
سوهاج 11 26
قنا 13 30
الأقصر 14 32
أسوان 16 32
أبوسمبل 13 30
الوادي الجديد 12 28
شلاتين 20 30
أبو رماد 18 29
راس حدربة 19 26
حلايب 22 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 35
المدينة 17 30
الرياض 16 27
المنامة 17 23
أبوظبي 17 25
الدوحة 16 25
الكويت 13 25
دمشق 05 21
بيروت 12 20
عمان 05 20
القدس 06 20
غزة 12 22
بغداد 11 25
مسقط 20 25
صنعاء 10 26
الخرطوم 20 37
طرابلس 10 17
تونس 11 20
الجزائر 08 18
الرباط 08 21
نواكشوط 18 32
ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفئ وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 1520
شبين الكوم 14 20
طنطا 14 19
دمنهور 09 18
الإسكندرية 09 18
بلطيم 13 19
مطروح 10 18
السلوم 07 17
سيوة 06 19
بورسعيد 15 20
دمياط 14 20
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 12 23
السويس 13 23
العريش 07 25
رفح 08 24
رأس سدر 13 24
نخل 08 26
نويبع 18 27
طابا 14 26
كاترين 05 19
الطور 12 26
شرم الشيخ 18 27
الغردقة 17 28
مرسى علم 17 28
الفيوم 12 21
بنى سويف 11 21
المنيا 10 21
أسيوط 10 23
سوهاج 11 26
قنا 13 30
الأقصر 14 32
أسوان 16 32
أبوسمبل 13 30
الوادي الجديد 12 28
شلاتين 20 30
أبو رماد 18 29
راس حدربة 19 26
حلايب 22 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 35
المدينة 17 30
الرياض 16 27
المنامة 17 23
أبوظبي 17 25
الدوحة 16 25
الكويت 13 25
دمشق 05 21
بيروت 12 20
عمان 05 20
القدس 06 20
غزة 12 22
بغداد 11 25
مسقط 20 25
صنعاء 10 26
الخرطوم 20 37
طرابلس 10 17
تونس 11 20
الجزائر 08 18
الرباط 08 21
نواكشوط 18 32