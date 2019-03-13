درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 13/3/2019 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفئ وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 1520

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 13 19

مطروح 10 18

السلوم 07 17

سيوة 06 19

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 23

العريش 07 25

رفح 08 24

رأس سدر 13 24

نخل 08 26

نويبع 18 27

طابا 14 26

كاترين 05 19

الطور 12 26

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 17 28

الفيوم 12 21

بنى سويف 11 21

المنيا 10 21

أسيوط 10 23

سوهاج 11 26

قنا 13 30

الأقصر 14 32

أسوان 16 32

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 18 29

راس حدربة 19 26

حلايب 22 27

