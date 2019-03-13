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أخبار البلد

القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:21 ص
جمعية المحاربين
جمعية المحاربين القدماء
محمد إبراهيم
أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحيا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة إحتفالًا بهذه المناسبة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة دورى كرة السلة بالكراسى المتحركة كذلك العديد من المباريات الرياضية فى كرة اليد ورفع الأثقال وتنس الطاولة بين فرق الجمعية على كأس السيد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى وأتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية .

كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة وتقديرها المطلق لتضحيات وبطولات أبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية ، مشيرًا إلى الاستمرار الدائم فى تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تقدمها الجمعية لأعضائها من مقاتلى القوات المسلحة وأسرهم فى كافة النواحى الإجتماعية والثقافية والترفيهية عرفانًا بجميلهم ودفاعهم عن الوطن لبناء مستقبل أفضل يحمل لمصر كل الخير والتقدم .

وفى نهاية المهرجان تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة فى العديد من البطولات.

يأتي ذلك استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.


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