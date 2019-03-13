أكسون موبيل: فرص واعدة للاستكشاف البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر

بحث المهندس طارق الملا مع ستيف جرينلى رئيس شركة اكسون موبيل الأمريكية للبحث والاستكشاف رؤية الشركة وخططها للعمل في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث عن البترول والغاز بعد فوزها مؤخرا بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية في البحر المتوسط





وأعرب الملا خلال اللقاء على هامش مشاركته فى فعاليات ملتقى CERAWeek " سيرا ويك " للطاقة الذى يعقد حاليًا بمدينة هيوستن الأمريكية عن ترحيبه بدخول الشركة الامريكية العملاقة للاستثمار لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف وأن ذلك سيكون له مردود ايجابى على صناعة البترول المصرية من خلال زيادة وتنويع الشركات العالمية العاملة في مصر لضخ مزيد من الاستثمارات و الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركات العالمية خاصة في مناطق المياه العميقة التي تتطلب مثل هذا النوع من التكنولوجيا.





وأشار الوزير إلى أن الاحتمالات الواعدة في مناطق المياه العميقة والنجاحات التي حققتها مصر في تنمية واستغلال مواردها من البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة حفزت الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول، وأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تجريها مصر هيأت مناخًا استثماريًا جاذبًا وفرص مواتية للشركات للعمل في مصر.



