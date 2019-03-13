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اقتصاد

أكسون موبيل: فرص واعدة للاستكشاف البترول والغاز بالبحرين المتوسط والأحمر

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:11 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا مع ستيف رئيس شركة اكسون موبيل
مصطفى خلاف - مايكل عياد
بحث المهندس طارق الملا مع ستيف جرينلى رئيس شركة اكسون موبيل الأمريكية للبحث والاستكشاف رؤية الشركة وخططها للعمل في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث عن البترول والغاز بعد فوزها مؤخرا بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية في البحر المتوسط

وأعرب الملا خلال اللقاء على هامش مشاركته فى فعاليات ملتقى CERAWeek " سيرا ويك " للطاقة الذى يعقد حاليًا بمدينة هيوستن الأمريكية عن ترحيبه بدخول الشركة الامريكية العملاقة للاستثمار لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف وأن ذلك سيكون له مردود ايجابى على صناعة البترول المصرية من خلال زيادة وتنويع الشركات العالمية العاملة في مصر لضخ مزيد من الاستثمارات و الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركات العالمية خاصة في مناطق المياه العميقة التي تتطلب مثل هذا النوع من التكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن الاحتمالات الواعدة في مناطق المياه العميقة والنجاحات التي حققتها مصر في تنمية واستغلال مواردها من البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة حفزت الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول، وأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تجريها مصر هيأت مناخًا استثماريًا جاذبًا وفرص مواتية للشركات للعمل في مصر.

ومن جانبه أكد رئيس اكسون موبيل أن قرار شركته بالاستثمار لأول مرة في مصر في الاستكشاف والإنتاج يأتي من منطلق ايمانها بالاحتمالات الواعدة والفرص البترولية المتميزة وأنها أحد أهم الأسواق الأكثر نموا في افريقيا والبحر المتوسط في مجال البترول والغاز لافتا الى ان الشركة تسعى لتعزيز تواجدها في مصر والدخول بقوة في أنشطة البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة وأنها مهتمة بالمزايدات العالمية التي يطرحها قطاع البترول للبحث في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر .

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