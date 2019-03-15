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محافظات

ختام الدورة التدريبية لأطباء وممرضي كفر الشيخ .. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 12:47 ص
ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية لأطباء وممرضي كفر الشيخ .. صور
محمود زيدان
شهد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مساء الخميس، ختام الدورة التدريبية السنوية لإدارة الوبائيات والترصد بالتعاون مع إدارة التدريب للأطباء والتمريض بالمستشفيات، والتي جرى خلالها تدريب 45 طبيبًا و60 ممرضًا من مختلف مستشفيات المحافظة العامة والمركزية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرؤوف حمد، مدير المكتب الفني لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيح، والدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة شيماء عكاشة، مدير إدارة الوبائيات والترصد، والدكتورة ضحي عبدالعال، مدير إدارة التدريب، والدكتور محمد يونس، مدير إدارة التخطيط، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى سيدي غازي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية التكامل وتضافر الجهود بين القطاعين العلاجي والوقائي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تلعب دور التواصل بين أبناء القطاع الطبي بالمديرية والتنسيق للأعمال المشتركة ومنع حدوث الكوارث والأوبئة وحماية المرضى.

ختام الدورة التدريبية لأطباء وممرضي كفر الشيخ .. صور
ختام الدورة التدريبية لأطباء وممرضي كفر الشيخ .. صور
ختام الدورة التدريبية لأطباء وممرضي كفر الشيخ .. صور
ختام الدورة التدريبية لأطباء وممرضي كفر الشيخ .. صور
ختام الدورة التدريبية لأطباء وممرضي كفر الشيخ .. صور

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