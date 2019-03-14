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سيارات

مينيمو.. نموذج جديد يجمع بين السيارة والدراجة النارية

الخميس 14/مارس/2019 - 11:21 م
سيارة مينيمو
سيارة مينيمو
قسم السيارات
كشفت شركة "سيات" الإسبانية عن نموذج سيارة جديدة صغيرة الحجم، تعتمد على محرك كهربائي، سيُطلق عليها اسم "مينيمو"، وهي نموذج مشترك بين عالمي السيارات الصغيرة والدراجات النارية، حيث اعتبرها البعض دراجة رباعية كهربائية ومستقبل التنقل الحضري القادمة بقوة.

وأكدت الشركة الإسبانية أن فكرة تصميم السيارة الغريبة تأتي بالجمع بين الحجم الصغير للدراجة النارية والسلامة والراحة في السيارة، وتشبه كثيرا سيارة رينو تويزي الصغيرة، ولكن "مينيمو" تأتي بكابينة مغلقة بالكامل وتحتوي على مقعدين على عكس رينو تويزي.

يبلغ طول السيارة 2500 ملم وعرضها 1240 ملم، وتستطيع احتواء شخصين فقط، وهي أصغر 50% من أي سيارة أخرى، وتستحوذ على مساحة 3100 ملم مربع فقط على الطرق.

وتتوفر السيارة ببابين مصممين ليتم فتحهما في أضيق المساحات، ويعتبر الباب الأيسر أصغر حجما من نظيره الأيمن.

وقالت "سيات" إن السيارة ستأتي ببطارية جيدة تدفعها لقطع مسافة 100 كلم في شحنة البطارية الواحدة، ويمكن استبدالها بسهولة، وستظهر بشكل رسمي على الطرق عام 2021.
مينيمو.. نموذج جديد يجمع بين السيارة والدراجة النارية
مينيمو.. نموذج جديد يجمع بين السيارة والدراجة النارية

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