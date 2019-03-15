وزير النقل يتفقد محطة مصر .. ويوجه بتشغيل عربات جولف لنقل كبار السن.. صور

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، صباح اليوم جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب حيث وانضباط مواعيد قيام القطارات.



بدأت الجولة بتفقد الوزير للصالة الرئيسية بمحطة مصر، حيث أبدى بعض الملاحظات والتي وجه بالتعامل الفوري معها .



ووجه وزير النقل بزيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة، مشيرا إلى أن ذلك من حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة وكذلك تشغيل وصيانة عربات جولف مخصصة لكبار السن وفتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمى ورصيف أربعة و11 تسهيلا على الركاب وزيادة اللوحات الإرشادية على شبابيك التذاكر، كما اطمئن وزير النقل على عمل السلالم الكهربائية بالمحطة والتي تتمتع بخاصية التوقف في حالة عدم الاستخدام والتشغيل بمجرد استقلال أحد الأفراد لها ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.



ثم توجه الوزير إلى شبابيك تذاكر وجه بحري، حيث قام بشراء تذكرتين له ولعضو فريق العمل بالوزارة وذلك على قطار ٩٦٥ اكسبريس القاهرة المنصورة دمياط ثم التقى بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مواعيد قيام القطارات.



وأكد وزير النقل أنه سيواصل جولاته صباحا ومساء لمتابعة انتظام المواعيد وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة مؤكدا انه خلال مروره اليوم بالمحطة اطمئن على انتظام مواعيد القطارات بالمحطة وان الفترة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في مستوى كافة عناصر منظومة السكك الحديدية



ونوه إلى أن العمل سيكون على مدار الساعة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا ، ثم استقل وزير النقل قطار اكسبريس رقم 965 القاهرة المنصورة دمياط للاطمئنان على مستوى الخدمة بالقطار طوال فترة الرحلة.