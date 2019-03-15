مصر للطيران تشارك في معرض MITT الدولي ٢٠١٩ بموسكو

شاركت مصر للطيران في معرض موسكو الدولي للسياحة "MITT"، أحد أكبر المعارض في العالم، والذي انطلقت فاعليات نسخته الـ٢٦ الأسبوع الماضي في الفترة من ١٢ إلى ١٤ مارس ٢٠١٩، حيث شارك أكثر من ١٨٠٠ عارض من شركات الطيران والسياحة ومقدمي الخدمة وغيرهم من القائمين على صناعة السياحة والنقل الجوي من أكثر من ٨٧ دولة.



وقد جاءت مشاركة مصرللطيران متمثلة في مكتبها بالعاصمة الروسية موسكو برئاسة وليد أمين من خلال جناح دعائي ضخم تم اقامته وتجهيزه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية.



وقد شهد الجناح المصري إقبالًا كبيرًا من زائري المعرض فضلًا عن عقد عدد من الجلسات الناقش على هامش فاعليات المعرض، تناولت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة منها سبل تعزيز التعاون بين البلدين بهدف التركيز على التنشيط السياحي للموسم الصيفي بين البلدين تكثيف الجهود لإستعادة حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر ومدنها السياحية.



يُذكر أن معرض موسكو الدولي للسياحة، ينظم سنويا بالعاصمة الروسية، وتشارك فيه العديد من شركات السياحة العالمية، كما يستقبل المئات من الزوار.



جدير بالذكر ان مصرللطيران تسير 3رحلات اسبوعيا مباشرة بين القاهرة وموسكو