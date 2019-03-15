ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في معرض MITT الدولي ٢٠١٩ بموسكو

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:38 م
جانب من جناح مصر
جانب من جناح مصر للطيران
أ ش أ
شاركت مصر للطيران في معرض موسكو الدولي للسياحة "MITT"، أحد أكبر المعارض في العالم، والذي انطلقت فاعليات نسخته الـ٢٦ الأسبوع الماضي في الفترة من ١٢ إلى ١٤ مارس ٢٠١٩، حيث شارك أكثر من ١٨٠٠ عارض من شركات الطيران والسياحة ومقدمي الخدمة وغيرهم من القائمين على صناعة السياحة والنقل الجوي من أكثر من ٨٧ دولة.

وقد جاءت مشاركة مصرللطيران متمثلة في مكتبها بالعاصمة الروسية موسكو برئاسة وليد أمين من خلال جناح دعائي ضخم تم اقامته وتجهيزه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وقد شهد الجناح المصري إقبالًا كبيرًا من زائري المعرض فضلًا عن عقد عدد من الجلسات الناقش على هامش فاعليات المعرض، تناولت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة منها سبل تعزيز التعاون بين البلدين بهدف التركيز على التنشيط السياحي للموسم الصيفي بين البلدين تكثيف الجهود لإستعادة حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر ومدنها السياحية.

يُذكر أن معرض موسكو الدولي للسياحة، ينظم سنويا بالعاصمة الروسية، وتشارك فيه العديد من شركات السياحة العالمية، كما يستقبل المئات من الزوار.

جدير بالذكر ان مصرللطيران تسير 3رحلات اسبوعيا مباشرة بين القاهرة وموسكو
مصر للطيران تشارك في معرض MITT الدولي ٢٠١٩ بموسكو
مصر للطيران تشارك في معرض MITT الدولي ٢٠١٩ بموسكو
مصر للطيران تشارك في معرض MITT الدولي ٢٠١٩ بموسكو
مصر للطيران تشارك في معرض MITT الدولي ٢٠١٩ بموسكو

ترشيحاتنا

حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين

49 قتيلا و48 جريحا فى إطلاق نار على مسجدين بـ نيوزيلندا.. فيديو وصور

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

كيف تعالج نفسك من إدمان الموبايل

لاعب نادى الأهلى السابق ينعى ضحايا حادث نيوزيلندا: رحم الله الشهداء

شاهد .. بث مباشر من خطبة الجمعة بمسجد الفتاح العليم

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو

20 صورة تكشف أناقة إطلالات لقاء الخميسى في عيد ميلادها

أول قبطي يشارك في تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن.. فيديو

الأزهر يندد بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.. ويحذر من انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا

موعد قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مساعد وزير الرياضة يستقبل بطلة العالم في رفع الأثقال.. ويحقق طلبها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل قصر ثقافة قنا بعد توقف 3 سنوات.. صور

مسيرة الجمهورية تصل سرادق انتخابات الصحفيين عقب صلاة الجمعة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. صينية ريش بالخضار ومحشى بطاطس.. الحلو: بارفيه الفراولة

الرئاسة: 20 ألف فدان بتوشكى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومجتمعات جديدة موازية لوادى النيل .. صور

عاش هنا يوثق صعود ابن الأكراد حتى أصبح أميرا للشعراء وكواليس علاقته الخاصة بالخديوي توفيق وعباس حلمي ونفيه على يد الإنجليز

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس غدًا وتناشد المواطنين بالتزام منازلهم .. فيديو
باحث: خنجر توت عنخ آمون مصنوع من أحجار فضائية.. فيديو
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. اللحظات الأولى بعد حادث تفجير المسجدين
حادث نيوزيلندا الإرهابي.. الخارجية تطالب بتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب
مدحت صالح يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياته.. ويرد على سؤال إيه بيعجبك في الست

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟