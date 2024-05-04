المتوسطات المتحركة أداة قيمة في التحليل الفني لأنها تساعد في مراقبة تقلبات السعر وتحديد الاتجاهات العامة للأسعار. بواسطة حساب متوسط سعر الأصول المالية على مدى فترة زمنية محددة يمكن للمتداولين الحصول على رؤية أكثر وضوحًا لحركة السعر، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأداة ليست مقتصرة على الأسهم فحسب، بل يمكن استخدامها في تحليل أسعار أي أصل مالي آخر مثل العملات الرقمية أو السلع.

في هذه المقالة دليل استخدام المتوسطات المتحركة Moving Averages لعام 2024، سوف نستكشف كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في استراتيجيات التداول الخاصة بك لتحديد فرص البيع والشراء، وكيف يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في اتخاذ قرارات أكثر استنارة في السوق المالية.

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني تقوم بحساب متوسط سعر الأصول المالية على مدى فترة زمنية محددة، يتم استخدامه في التحليل الفني لتخفيف التقلبات في الأسعار وتحديد الاتجاهات العامة للأسعار، يوجد عدة أنواع من المتوسطات المتحركة بما في ذلك المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، وكل نوع له استخدامات ومزايا، هذه المتوسطات المتحركة هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا في التداول ولكن هناك أيضًا المتوسط المتحرك الوزني (WMA) والمتوسط المتحرك النقطي (LWMA) وغيرها التي قد يستخدمها بعض المتداولين وفقًا لاحتياجاتهم واستراتيجياتهم التداولية.

المتوسطات المتحركة تعتبر جزءًا أساسيًا من تحليل الأسواق المالية، وفهم كيفية استخدام و شرح المتوسطات المتحركة يمكن أن يكون له تأثير كبير على قرارات التداول وقدرة المتداولين على تحقيق الأرباح في الأسواق المالية حيث تساعد في تحديد الاتجاهات العامة للأسعار وتوفير إشارات التداول، يعتبر المتوسط المتحرك ذو فترة زمنية أطول (مثل متوسط 200 يوم) أكثر تلخيصًا لاتجاهات الأسعار الطويلة الأمد، بينما يعكس المتوسط ذو الفترة الزمنية القصيرة (مثل متوسط 50 يومًا) تغيرات الأسعار الأحدث بشكل أفضل.

كيف يتم حساب المتوسط المتحرك؟

يتم حساب المتوسط المتحرك بطرق مختلفة اعتمادا على نوع المتوسط والفترة الزمنية المحددة، إليك شرحًا عن كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA):

المتوسط المتحرك البسيط (SMA):

يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع قيم الأسعار لفترة معينة (مثلاً 10 أيام) ثم قسمتها على عدد الأيام في تلك الفترة، على سبيل المثال، لحساب SMA لـ 10 أيام نجمع قيم الأسعار لكل من الأيام العشرة ثم نقسم المجموع على 10.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA):

يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي باستخدام وزن أكبر للأسعار الأحدث ووزن أقل الأسعار القديمة، لحساب EMA يتم استخدام الصيغة التالية: EMA = (سعر اليوم - EMA السابق) × (2 / (ن + 1)) + EMA السابق حيث أن "ن" يمثل عدد الأيام المستخدمة في الفترة، يمكن استخدام هذه الصيغ لحساب المتوسط المتحرك على أي فترة زمنية ترغب فيها، سواء كانت أيام، أسابيع، شهور، أو غيرها وذلك حسب تفضيلاتك و استراتيجيتك التداولية.

تفسير المتوسطات المتحركة

تفسير المتوسطات المتحركة يركز على استخدامها لتحديد الاتجاهات العامة للأسعار وتوفير إشارات للدخول أو الخروج من صفقات التداول، هناك عدة نقاط مهمة يجب مراعاتها عند استخدام المتوسطات المتحركة:

اتجاه السعر مقارنة بالمتوسط المتحرك: يُعتبر ارتفاع السعر فوق المتوسط المتحرك وارتفاع المتوسط نفسه عادة مؤشرًا على اتجاه صاعد، بينما يُعتبر انخفاض السعر دون المتوسط وانخفاض المتوسط نفسه عادة مؤشرًا على اتجاه هابط.

تقاطع المتوسطات المتحركة: عندما يتقاطع متوسط قصير الأجل مع متوسط طويل الأجل، يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى تغيير في اتجاه السعر، مثلاً عندما يتجاوز المتوسط قصير الأجل المتوسط طويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى فهذا يُعتبر إشارة شراء (مؤشر على اتجاه صاعد محتمل)، بينما عندما يتجاوز المتوسط قصير الأجل المتوسط طويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل فهذا يُعتبر إشارة بيع (مؤشر على اتجاه هابط محتمل).

الاعتماد على الفترة الزمنية: يمكن أن تتغير فعالية المتوسطات المتحركة باختلاف الفترة الزمنية التي يتم فيها حسابها، فإن متوسط قصير الأجل يمكن أن يُظهر تغيرات أسرع، بينما يعكس متوسط طويل الأجل تغيرات أكثر تلخيصاً لاتجاهات السعر الطويلة الأمد.

استخدام المتوسطات المتحركة

استخدام المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs)، في تحليل السوق يمكن أن يساعد المتداولين في فهم ديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر فعالية، إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق المتوسطات المتحركة في تحليل السوق:

تحديد الاتجاه: يعتبر تحديد اتجاه السوق أمرًا حاسمًا في التداول، باستخدام المتوسطات المتحركة يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان الاتجاه العام للسوق هو صعودي أو هابط، على سبيل المثال إذا كان سعر الأصل فوق المتوسط المتحرك فإن ذلك يشير عادةً إلى اتجاه صاعد.

عمليات الانتقال: يمكن للمتداولين متابعة التقاطعات بين المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة من صفقات التداول، على سبيل المثال تقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك الطويل الأجل قد يكون إشارة لإلي اتجاه صاعد محتمل، بينما تقاطعها من الأعلى إلى الأسفل قد يكون إشارة إلى اتجاه هابط محتمل.

القيود والاستخدام الشامل: يجب على المتداولين أن يكونوا على علم بأن المتوسطات المتحركة لها قيودها، ولا يجب الاعتماد عليها بمفردها بل يجب دائمًا استخدامها بجانب مؤشرات أخرى وطرق تحليلية للحصول على تقديرات دقيقة للأسواق.

عند دمج المتوسطات المتحركة في تحليل السوق بشكل متقن، يمكن أن توفر ميزة للمتداولين في تحديد الاتجاهات والتفاعل بشكل فعال مع ديناميكيات السوق.

ما هي أفضل المتوسطات المتحركة؟

لا يوجد متوسط متحرك يمكن اعتباره الأفضل بشكل عام بل يعتمد الأمر على استراتيجيات التداول وأهداف المتداول، ومع ذلك فإن بعض المتوسطات المتحركة تتمتع بشعبية أكبر بين المتداولين نظرًا لفعاليتها في تحديد الاتجاهات وتوفير إشارات التداول، هنا بعض الأمثلة:

متوسط المتحرك البسيط (SMA): يعتبر سهل الاستخدام ويعطي تقدير المتوسط السعري على مدى فترة محددة ويستخدم بشكل شائع في تحليل الاتجاهات الطويلة الأمد.

متوسط المتحرك الأسي (EMA): يعتبر أكثر حساسية للتغيرات الحديثة في الأسعار مما يعني أنه يعطي إشارات أكثر سرعة ودقة، يستخدم بشكل شائع في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

متوسط المتحرك المتقاطع (crossover): يتمثل في تقاطع متوسطين متحركين، مثل EMA 50 و EMA 200، ويُستخدم لتوليد إشارات الشراء والبيع.

متوسط المتحرك الزمني (Time-Based Moving Average): يتم احتسابه بناءً على فترة زمنية معينة بدلاً من عدد معين من الفترات، على سبيل المثال متوسط المتحرك لآخر 20 دقيقة.

يمكن أن تكون هذه الأمثلة جيدة للبداية، لكن من المهم تجربة مختلف أنواع المتوسطات المتحركة وتحديد أي منها يناسب استراتيجيتك وأهدافك التداولية بشكل أفضل.

ما هو الغرض الرئيسي من استخدام المتوسط المتحرك في التداول؟

الغرض الرئيسي من استخدام المتوسط المتحرك في التداول هو توفير إشارات واضحة للاتجاهات العامة للسوق وتقليل الضوضاء في بيانات الأسعار، تحقيقًا لهذا الغرض يتم تطبيق المتوسط المتحرك لتلميع تقلبات الأسعار وتأكيد الاتجاهات الطويلة الأمد.

تحديد الاتجاهات: يُستخدم المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاهات العامة للسوق، حيث يعمل على تقديم مؤشرات عن الاتجاه الصاعد أو الهابط للأسعار على مدى فترة زمنية محددة.

تخفيف الضوضاء: يعمل المتوسط المتحرك على تقليل تقلبات السعر اليومية والضوضاء العشوائية في بيانات الأسعار، مما يساعد في توفير رؤية أكثر وضوحًا للاتجاهات السوقية العامة.

تأكيد الاتجاه: يمكن للمتوسط المتحرك أن يؤكد الاتجاهات القائمة في السوق عندما يكون السعر فوقه (للاتجاه الصاعد) أو دونه (للاتجاه الهابط)، مما يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات التداول بناءً على تأكيد الاتجاه.

بشكل عام يعمل المتوسط المتحرك كأداة تقنية تقدم إشارات واضحة وموضوعية للاتجاهات العامة في السوق، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وفعالة.