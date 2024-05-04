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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عايز كدا .. غادة إبراهيم تشارك في مسرحية جديدة

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم

تخوض الفنانه غاده ابراهيم تجرية مسرحية جديدة من خلال مسرحية الجمهور “عايز كدا” يتم عرضها علي خشبه مسرح رومانس.

 وتجرى بروفات علي شخصيتها في هذه المسرحيه علي خشبه مسرح ريفولي بوسط القاهرة  التي تضم كوكبه من نجوم الكوميديا علي رأسهم الفنان رضا ادريس ومن تاليف حمدى نوار واخراج محسن عبد المعطي حيث تعرض المسرحيه خلال موسم عيد الاضحي المبارك. 

يذكر أن الفنانه غاده ابراهيم قد حققت نجاحًا سينمائيًا في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه مع هشام ماجد وهنا الزاهد وقد قدمت شكرها لإحدى الشركات على اختيارها لها للعوده الي الحياه الفنيه عن طريق مشاركتها في هذا الفيلم المتميز والذى حاز علي اعجاب الجمهور في السينما المصرية وحقق ايرادات عاليه نتيجة تاثير الفيلم علي الجمهور.

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