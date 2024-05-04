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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اللحظات الصعبة .. ريم أحمد توجه رسالة لمعزّينها في وفاة والدتها

ريم أحمد ووالدتها
ريم أحمد ووالدتها

حرصت الفنانة ريم أحمد على توجيه الشكر لكل من حضر جنازة والداتها أو قدم لها واجب العزاء، الذى أقيم أمس بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكتبت ريم أحمد، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: «شكر الله سعيكم وعظم أجركم وغفر ذنبكم، شكرا لمن حضر صلاة الجنازة والدفن وقدم واجب العزاء في المسجد أو المنزل، تليفونيا أو على مواقع التواصل».

وتابعت ريم أحمد: «شكرا لوجودكم جمبنا في هذه اللحظات الصعبة، نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور لها بإذن الله والدتي (فاتن الراعي)».

تعرضت الفنانة ريم أحمد لحالة إغماء في عزاء والدتها السيدة فاتن الراعي، بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك من شدة حزنها عليها.

 وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لـ ريم أحمد فى وفاة والدتها  ، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرجة بتول عرفة، والفنان هاني الطمباري، والفنان رامي الطمباري، والفنانة رباب طارق، والفنانة سلمى غريب، والمخرج مازن الغرباوي، والفنانة زينب وهبي، والفنانة عزة لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان أيمن عزب ، المخرج خالد جلال.

وحرصت كذلك المخرجة منال الصيفي والفنان محسن منصور والفنانة هدى هاني، والفنان ميدو عادل، والزميل جمال عبد الناصر، والزميل حسن مجدي، على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة ريم أحمد، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وأعلنت ريم وفاة والدتها، من خلال صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله- تعالى- أمي، السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه".

‎ونعى الفنان محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، التي شاركته- وهي طفلة- بطولة مسلسله "يوميات ونيس" في دور "هدى".

 

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