خطيب الحرم المكي يحذر من غفلة انتشرت بين الكثيرين تعرضهم للهلاك

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن أخلاق الناس وتصرفاتهم طيبة كانت أو خبيثة، إنما هي أمارات لنفوس أصحابها، منوهًا بأن نفوسهم كالأوعية، وكل إناء ينضح بما فيه.



وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم بالبيت الحرام بمكة المكرمة، أن ثمة غفلة استحكمت بفئات من الناس فبلغت بهم مبلغَ من يظنّ أنه مسرمَد –أبدي- في هذه الحياة، وأنّ رحى الأيّام لا تدور عليه ولا على من حوله، فكانت نتيجةَ تلكم الغفلة صدور مليئة بالغضب والحقد، وألسنة مذِقة، وغرور مهلك.



وأضاف أنه تندرس به جملةٌ مِن معاني الأخلاق الشّريفة كما يُدرَس زخرفة ونقوش الثوب، حتى لا يُدرى ما تواضع ولا رحمة ولا تبسط ولا لين، ليصبح الجاه والمال والنسب والمنصب هو المعيارَ لدى عشاق الدنيا، الذين لم يستذكروا أن ذلكم كله عوارضُ سرعانَ ما تزول بعد ما كانت رسمًا ظاهرًا لا يمسُّ بواطن القلوب، فقال الله تعالى: «فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ في ٱلأرْضِ».

