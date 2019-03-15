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رياضة

حسام عاشور: الأهلي على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز على الساورة

الجمعة 15/مارس/2019 - 06:06 م
حسام عاشور
حسام عاشور
عبدالحكيم أبوعلم
أكد حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي صعوبة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال «عاشور»: «الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة».

وواصل قائد الأهلي حديثه مشددا على أن الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في المباراة، مؤكدا على احترام فريق شبيبة الساورة والذي لديه تطلع مشروع في بلوغ ربع نهائي البطولة.

وأضاف حسام عاشور أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل.

واختتم قائد فريق الأهلي حديثه مؤكدا أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات الإفريقية بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور ما يرجح كفة الفريق في حسم بطاقة التأهل على حساب فريق شبيبة الساورة .

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