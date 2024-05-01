تحذير لأصحاب الزيارات.. معايير وضوابط أداء فريضة الحج

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية أعلنت أن الحج لن يتم دون الحصول على تأشيرة حج صريحة من خارج المملكة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صالة التحرير ، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيارة العائلية والشخصية والتجارية والعمل والسياحة وكل تأشيرات خدمة الحجاج لا يحق لهم أداء فريضة الحج.

ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء أعلنت أنه لا يجوز الذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، متابعا: تم تحريم وتجريم ذلك لزيادة عدد حالات الوفاة خلال موسم الحج الماضي، بين مخالفي الحج.

الباصات سيتم إغلاقها بلاصق محدد



وأوضح أن الباصات سيتم إغلاقها بلاصق محدد لن يتم فتحه إلا من خلال الشرطة السعودية لمنع التلاعب.

واسترسل: المملكة أعلنت منع قبول استقبال جميع أنواع التأشيرات والزيارات لأربع مطارات مجاورة للحرم المكي.