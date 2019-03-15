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رياضة

3 مقاعد لأفريقيا.. فيفا يعلن عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية

الجمعة 15/مارس/2019 - 07:16 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عن زيادة أعداد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لـ24 فريق اعتبارًا من عام 2021.

ونشر الفيفا بيان أعلن فيه أنه تمت الموافقة على مقترح تعديل بطولة كأس العالم للأندية وسوف يتم تنفيذ النظام الجديد في 2021، وذلك بعد اجتماع كونجرس الفيفا اليوم في ميامي الأمريكية.

وأعلن الإتحاد الدولي أيضًا إلغاء بطولة كأس القارات ، واستبدالها بنظام جديد لبطولة كأس العالم للاندية ، تقام بين شهري يونيو ويوليو بـ24 فريق ، 8 من قارة أوروبا و 3 فرق من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ، وفريق من قارة أستراليا.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام كل عام في شهر ديسمبر وتجمع أبطال القارات السبعة و الفريق الحائز على بطولة الدوري في البلد المضيف، وشارك فيها النادي الأهلي المصري 5 مرات.

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