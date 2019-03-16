علي جمعة يحذر من فعل يعرض صاحبه للعنة المؤمنين وكراهيتهم له

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح ، أن هناك فعلاً يجعل الناس تلعب صاحبه دون أن يشعر.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عليهم- حذرونا من الاختلاء بالمعاصي، حيث إن اختلاء العبد بمعصية الله سبحانه وتعالى ، يعرضه للعن من المؤمنين ، الذين يُلقي الله عز وجل كراهية ذلك العبد في قلوبهم.



واستشهد بما ورد عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال : «ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، ثمّ قال: تدري ممّ هذا؟ ، قلت: لا، قال: إنّ العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر».

