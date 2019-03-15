ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مؤشرات أولية عن انتخابات الصحفيين.. ضياء رشوان يتقدم على منافسيه في 3 لجان

الجمعة 15/مارس/2019 - 09:06 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - نورهان خفاجي
أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، باللجنة الفرعية رقم ٥ عن تقدم المرشح ضياء رشوان المرشح على مقعد النقيب عن منافسيه.

وحصل "رشوان" على 83 صوتا مقابل 47 لـ رفعت رشاد، وطلعت هاشم "صوت واحد"، وسيد الاسكندرانى "صوتين"، وسمية محمود "3 أصوات"، وعبد النبى سليمان "صوتين"، وعاصم رشوان "صوتين"، وسعيد فرج "صوت واحد" فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة باللجنة ١٦ صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، باللجنة الفرعية رقم ٢٥، عن تقدم ضياء رشوان على منافسيه، كالتالي:

حصل ضياء رشوان ١٠٤، فيما حصل منافسه رفعت رشاد على ٥٢ صوتا.

وجاءت مؤشرات اللجنة ٢٤ بتقدم ضياء (٨٣ صوتا)، وحصل رشاد على (٥٩ صوتا).

ومن المقرر أن تبدأ اللجان فى فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة، فور الانتهاء من فرز الأصوات فيما يخص مقعد النقيب.

ترشيحاتنا

محسن صالح يهاجم أمريكا وأوروبا بعد حادث نيوزيلندا

الأزهر يحدد ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

نقيب العلاج الطبيعي: نواجه من يقف ضد تطور المهنة

هقول إنك بتلعبي مع راجل فى الضلمة.. آية ضبطت أمها فى أحضان عشيقها فعذبتها وقتلتها خوفا من الفضيحة +18

خبير أمني: الداخلية تضبط مروجي المخدرات وتحكم السيطرة على المنافذ البرية والبحرية

«من موت إلى موت».. قصة عائلة سورية نجت من الحرب في سوريا فقتلت في نيوزيلندا

تعرف على الوضع الصحي لإمام المسجد النيوزيلندي في الحادث الإرهابي

قرعة دوري أبطال أوروبا ..ليفربول محمد صلاح يواجه بورتو البرتغالي

رؤوف خليفة يشيد بمثلث ليفربول

تأخر قطار الصالحية بسبب عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبورتو بدوري أبطال أوروبا

اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الارهابي..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يحذر: الطابور الخامس موجود.. وخطة ممنهجة تحاك ضد مصر.. فيديو
عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر.. فيديو
توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو
عبد الرحمن أبو زهرة: راتبي كان 18 جنيها في المسرح القومي.. فيديو
شاهد.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي للمشروعات التنموية في توشكى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟