مؤشرات أولية عن انتخابات الصحفيين.. ضياء رشوان يتقدم على منافسيه في 3 لجان

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، باللجنة الفرعية رقم ٥ عن تقدم المرشح ضياء رشوان المرشح على مقعد النقيب عن منافسيه.



وحصل "رشوان" على 83 صوتا مقابل 47 لـ رفعت رشاد، وطلعت هاشم "صوت واحد"، وسيد الاسكندرانى "صوتين"، وسمية محمود "3 أصوات"، وعبد النبى سليمان "صوتين"، وعاصم رشوان "صوتين"، وسعيد فرج "صوت واحد" فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة باللجنة ١٦ صوتا.



وأظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، باللجنة الفرعية رقم ٢٥، عن تقدم ضياء رشوان على منافسيه، كالتالي:



حصل ضياء رشوان ١٠٤، فيما حصل منافسه رفعت رشاد على ٥٢ صوتا.



وجاءت مؤشرات اللجنة ٢٤ بتقدم ضياء (٨٣ صوتا)، وحصل رشاد على (٥٩ صوتا).



ومن المقرر أن تبدأ اللجان فى فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة، فور الانتهاء من فرز الأصوات فيما يخص مقعد النقيب.