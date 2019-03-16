الأسترالي مرتكب الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا يمثل أمام المحكمة

مثُل الأسترالي برينتون تارانت المتهم في تنفيذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، اليوم السبت، أمام المحكمة العليا في مدينة "كرايست شيرش".



وذكرت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) النيوزيلندية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تارانت البالغ من العمر 28 عامًا مثل أمام محكمة كرايست شيرش وهو مكبّل اليدين ويرتدي ملابس الاحتجاز، حيث استمع إلى تهمة القتل الموجّهة إليه، دون إبداء أي ندم، ولم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة.



وتم احتجاز الإرهابي الإسترالي على ذمة التحقيقات دون إعلان رده على التهمة، حتى مثوله أمامها مرة أخرى أمام المحكمة العليا في 5 إبريل المقبل.



وذكرت مصادر إعلامية أخرى أن الجلسة الأولى للمحكمة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث كانت هناك دعوات لقتل تارانت دون محاكمة، فيما حاول شخص التسلل إلى قاعة المحكمة وبحوزته سكين لطعن المتهم.



واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست شيرش بنيوزيلندا، أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصًا.



وكانت ليان ديلزيل، عمدة مدينة كرايس تشيرش قد أعربت، عن استيائها الشديد من هذا "الحادث الإرهابي"، معلنة تضامنها مع الضحايا، ولا تزال المدينة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة منذ وقوع الحادث.