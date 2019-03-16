ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مي عبد الحميد: تشديد الرقابة والتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي

السبت 16/مارس/2019 - 03:08 م
اسكان
اسكان
امنة عبد العظيم
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان، أن الصندوق يستهدف تفعيل منظومة الرقابة والتفتيش لوضع ضوابط أكثر صرامة وسد أي ثغرات إدارية أو قانونية تسمح بالتلاعب وعدم وصول الدعم والوحدات السكنية لمستحقيها مع مواجهة ظاهرة التسقيع أو استغلال الوحدات المدعومة للمضاربة في سوق العقارات وتطبيق أحكام القانون بضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية فور استلامها وعلى نحو منتظم.

وأضافت مي عبدالحميد أن الصندوق نجح في زيادة الوحدات السكنية المنتجة سنويا من 90 إلى 200 ألف وحدة سكنية، وزيادة مساحة الوحدة السكنية من 63 إلى 90 مترًا، مشيرة إلى أن المشروع انعكس بشكل إيجابي على عدد من القطاعات بالاقتصاد المصري.

وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في تنشيط قطاع المقاولات، حيث شاركت أكثر من 137 شركة مقاولات مسجلة باتحاد مقاولي التشييد والبناء في المشروع وساهمت في توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة.

ترشيحاتنا

فيفي عبده: أنا عيانة بموت

جدة إرهابي نيوزيلندا: لا أصدق ما حدث.. تارانت ولد طيب

إخلاء سبيل المتهمة بدهس طفل أسفل عجلات سيارتها بالغردقة

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

بعد ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.. 7 معلومات لا تفوتك عن ستاد القاهرة الدولي

التضامن تتعامل مع 8389 مشردا وطفلا بلا مأوى

ارتفاع حصيلة هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى 53 شهيدا.. وهذه جنسياتهم

التعليم: نجاح 46 ألفا و940 متقدما بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بشبرا الخيمة

مفاجأة.. الحكومة النيوزيلندية كانت على علم بالهجوم قبل تنفيذه

وداعًا للاسكرين شوت.. واتساب تمنع هذه الميزة في الإصدار الجديد

عائلة منفذ الهجوم على المسجدين في فنزويلا تختفي عن الأنظار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

فيديو

المجلس العربي للمياه: 400 مليون نسمة سكان الشرق الأوسط بحلول 2050.. فيديو
عادل الغضبان: استثمارات الهند ببورسعيد تتخطى المليار و500 مليون دولار.. فيديو
صائد الهاكرز يقدم نصائح لتأمين الحسابات على فيسبوك
رئيس استئناف القاهرة: غياب الوعي الديني عن الأسر تسبب في انتشار العنف.. فيديو
كواليس تروى لأول مرة عن حياة الراحل عباس محمود العقاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟