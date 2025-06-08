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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة التركية بالقاهرة تنظم احتفالا بعيد الأضحى بحضور عائلات فلسطينية ومصرية

السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن
السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن
ناصر السيد

نظمت السفارة التركية في القاهرة احتفالا بعيد الأضحى المبارك، في بمشاركة مئات المصريين والفلسطينيين، أكد خلالها سفير أنقرة بالقاهرة السفير صالح موتلو شن، أن الأزمة في قطاع غزة تعكر فرحة العيد على العالم الإسلامي.

السفارة التركية بالقاهرة

جانب من الاحتفال

وجاءت الفعالية بتنظيم مشترك بين السفارة التركية بالقاهرة والسفارة الفلسطينية وجمعية "أولادي" المصرية وهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (İHH)، حيث وزعت لحوم الأضاحي على عائلات فلسطينية ومصرية.

وقال بيان صادر عن السفارة التركية بالقاهرة إن ما يقرب من 700 شخص، من بينهم 400 من ضحايا غزة و150 مصريا شاركوا في فعالية التكافل والتضامن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في مقر إقامة السفير صالح موطلو شن، وأعضاء سفارة الجمهورية التركية  بالقاهرة، ومعهد يونس أمره، والخطوط الجوية التركية، وشركة أجيت لخطوط الطيران A JET، إضافة الى الصحفيين المصريين.

خلال الفعالية، تم تقديم الكافورما والأرز على الحضور كما تم توزيع عشرة كيلوغرامات من لحوم الأضاحي لكل شخص من الاضاحي التي ذبحتها هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات في مصر، إضافة الى تقديم الدعم النقدي.

الوضع في غزة

جانب من الاحتفال

وقال السفير التركي بالقاهرة إن الوضع المتدهور في غزة يعكّر فرحة العيد على العالم الإسلامي معربا عن دعائه من أجل أن تنال الأراضي الفلسطينية الحرية والاستقلال، وأن يعيش الشعب الفلسطيني حياة كريمة وآمنة كما يستحق.

وأضاف السفير شن أنهم يدعون من أجل السلام والأمن والرخاء للشعب الفلسطيني الشقيق المظلوم والمضطهد، والعالم الإسلامي أجمع، والبشرية جمعاء، في هذا العيد، معربا عن رغبته في تنفيذ أنشطة إغاثة في أقرب وقت ممكن للفلسطينيين المقيمين في مصر والمحتاجين في غزة بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والهلال الأحمر التركي ومنظمات المجتمع المدني التركية.

وأكد السفير صالح موطلو شن أن الأمة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تعتبر مساعدة جميع الضحايا والمضطهدين في كل ركن من أركان العالم الإسلامي والعالم أجمع واجبا عليها، وأن هذه الفعالية ما هي إلا تنفيذ لهذا الواجب.

الإغاثة التركية لغزة

وذكر أنه منذ 7 أكتوبر 2023، تم حشد منظمات الإغاثة الرسمية التركية والمجتمع المدني، وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD والهلال الأحمر، من أجل الضحايا والقمع الناجم عن الحرب في غزة وبذلوا جهودًا كبيرة للقدوم إلى مصر ومساعدة إخوانهم وأخواتهم الضحايا هناك.

 وفي هذا السياق، أعرب السفير شن عن ان السفارة الفلسطينية أيضا تقدير العناية الكبيرة والاهتمام الذي تبديه منظمات المجتمع المدني التركية بمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن السفير الفلسطيني، الذي التقى به مؤخرًا، صرح بأن تركيا كانت دائمًا في طليعة المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تزوره كثيرًا وتطلب منه أكثر من غيرها المساعدة للشعب الفلسطيني وأن المنظمات المدنية التركية حظيت بالتقدير الكبير بجديتها ومثاليتها واجتهادها، وأشار إلى أن هذه فعالية اليوم تم تنظيمها أيضًا بالتعاون مع السفارة الفلسطينية وأن عائلات المشاركين تم تحديدها من قبل السفارة الفلسطينية.

وأكد السفير شن أن هناك روابط أخوة وقرابة تمتد لألف عام بين تركيا ومصر، وقال إنهم يرون الشعب المصري أخوة للشعب التركي وأنهم استضافوا بعض العائلات ذوي الحاجة من الشعب المصري في هذه الفعالية بالتعاون مع جمعية "أولادي" المصرية وحاولوا مساعدة الشعب المصري الشقيق قدر استطاعتهم وبإحساس بالواجب، دون أي فصل بين الشعب المصري عن الشعب التركي بأي شكل من الأشكال خلال جميع أنشطة العيد. 

وقال السفير صالح موطلو شن انه تم تأسيس تعاون وثيق بين الشركات التركية والمنظمات غير الحكومية التركية المتواجدة هنا ومنظمات المجتمع المدني المصرية في هذا المسار، وأعرب عن تقديره لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التي تعاونت مع السفارة في تنظيم هذا النشاط وتوفير لحوم الأضاحي، وشكرهم على كونهم سببًا في هذا الفعالية الخيرة.

وأكد السفير شن أن السفارة ستواصل أنشطتها الاجتماعية والثقافية والخيرية من خلال العمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني التركي والشركات التركية، وهنأ المشاركين بعيد الأضحى المبارك وأعرب عن رغبته في اللقاء في ظروف أفضل بكثير في الأعياد القادمة، والتي سيحتفل بها الشعب الفلسطيني بسلام وأمان وكرامة.

السفارة التركية بالقاهرة عيد الأضحى عائلات فلسطينية الوضع في غزة السفير صالح موتلو شن قطاع غزة السفارة الفلسطينية

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