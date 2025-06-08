أوكرانيا: سيتم تبادل الأسرى مع روسيا الأسبوع المقبل

تعرقلت اليوم الأحد تطبيق هُدنة الكل مقابل الكل لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا عقب الاتفاق عليها برعاية تركية،وكانت تستعد أوكرانيا إلى استلام جثث عسكرييها البالغلين 1212 وفي المقابل تفرج عن بعض الأسرى الروسيين لكن رفضت أوكرانيا استلام جثث مقاتليها وفقا لما قاله نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين.

لتقول السُلطات الأوكرانية مساء الأحد بإنها ملتزمة بالاتفاق التركي حول تبادل الأسرى بين الطرفين،وإنه سيتم الأسبوع المقبل،وليس الآن واتهمت روسيا بإنها من عرقلت الاتفاق.

واتهم رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف روسيا بممارسة الألعاب الإعلامية ضد كييف،وتقلصت فرص تحقيق السلام بين أوكرانيا،وروسيا عقب الضربة الأوكرانية الكبيرة على المطارات الروسية العسكرية،وتدمير القاذفات النووية الروسية تابلوف 95 في اتجاه آخر قال الرئيس الروسي السابق ميديفيديف بإن الانتقام الروسي قادم،وهاجمت موسكو العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليسيتية متوسطة المدى من طراز أوريشنيك مع التأكيد الروسي على إن الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة لم يتحقق بعد.

ووصف الرئيس الأمريكي ترامب عن ما يجري بالحرب الروسية الأوكرانية بإنه سيؤدي لاستمرارها لفترة من الوقت حتى يستعد الطرفين للحديث مرة أخرى.