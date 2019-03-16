محافظ بني سويف: القيادة السياسية أول من دعت الجميع لمواجهة خطر الإرهاب

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن الإرهاب هو عدو الإنسانية، لا يفرق بين إنسان وآخر أو دين وطائفة، فالهدف منه الخراب والدمار للشعوب والأوطان من خلال زعزعة أمن واستقرار العالم، وهو ما أكده وحذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان سباقا في دعوة المجتمع الدولي بأن يتكاتف لمواجهة خطر الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصال جذوره.





جاء ذلك تعليقًا على الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف مصلين آمنين في مسجدين بدولة نيوزيلندا ، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.





وأعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا أن الإرهاب ليس له وطن أو دين، وإنما وطنه الخراب والدمار وسفك الدماء الزكية، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث الإرهابي.



