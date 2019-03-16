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أخبار البلد

مكرم: سفارتنا بنيوزيلندا تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات

السبت 16/مارس/2019 - 06:12 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبيد
سعيد العربي
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، أن الوزارة تلقت طلبا من أسرة الشهيد أشرف المرسي لتجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام لتتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات. 

وأوضحت أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير" لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر في حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر في العودة، في إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن استعدادها لتحمل تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن كافة الإجراءات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين او مصابين، مؤكدة أن السفارة المصرية تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية.

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