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منوعات

كيم كارداشيان ونجوم هوليود يتضامنون مع ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا

السبت 16/مارس/2019 - 06:10 م
صدى البلد
أحمد شريف
أعلن نجوم هوليود وفنانون باكستانيون تضامنهم وتعازيهم مع ضحايا حادث مذبحة مسجد نيوزيلندا، بمدينة كرايستشيرش والذي راح ضحيته نحو 50 مصليا.

وأعرب ممثلو هوليود مثل كيم كارداشيان وكايلي جينر وجون ليجند، وغيرهم من الممثلين عن تعازيهم للمجتمع المسلم، بحسب ما ذكره موقع نيوز بيوري.

وتبادل المغني هالسي رسالة تضامن مع المجتمع الإسلامي العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وعائلة جينر هذا الهجوم و قدموا دعمهم للمجتمع المسلم، فيما أدان المغني جون ليجند الحائز على جائزة جرامي، الهجوم، ووصف هذا القتل بأنه مروع.

وأعلن النجم أرنولد شوارزنيجر وقوفه مع المسلمين كما أدان الممثل المصارع راسل كرو ، وهو ممثل أسترالي الهجوم أيضا.
كيم كارداشيان ونجوم هوليود يتضامنون مع ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا
كيم كارداشيان ونجوم هوليود يتضامنون مع ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا
كيم كارداشيان ونجوم هوليود يتضامنون مع ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا

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