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اقتصاد

التخطيط: الشباب أهم أولوياتنا للتنمية

الأحد 17/مارس/2019 - 01:52 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تضع الشباب أولوية باعتبارهم أحد المقومات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت " السعيد" في تصريحات لها، أن الوزارة مهتمة بعمليات دمج الشباب في تطوير منظومة التخطيط والدور الحيوى الذي لعبه الشباب في صياغة وتحديث تلك الاستراتيجية.

وأوضحت أن هناك 211 ألف شاب مستفيد من توجيه قروض بـ 2646 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد الاجراءات الفعلية للقضاء علي الفقر، بالاضافة لتوفير نحو46 ألف يومية عمل من خلال العقود الجديدة و30 ألف يومية عمل في مشروعات البنية الأساسية.

كما تم اعداد 323 منفذا جديدا مضافا من مشروع جمعيتي لزيادة السلع المعروضة و 646 فرصة عمل للشباب ضمن مشروع جمعيتى، باعتبارها احد أليات القضاء علي الجوع بخلاف توجيه 208 مليون جنيه لمشروع إحياء البتلو استفاد منها 1586 شابا، وهناك حوالى 7.6 مليون طالب مستفيد من برامج التغذية في المدارس.

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