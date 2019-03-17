ليفربول يسعى لخطف الصدارة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فولهام، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع مساءً، على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".





ويدخل الريدز مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 3-1، في الإياب الذي جمع بينهما على ملعب "أليانز آرينا"، يوم الأربعاء الماضي.





ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على فولهام الذي يعاني منذ بداية الموسم، من أجل خطف الصدارة من مانشستر سيتي الذي تأجلت جولته، نظرًا لمباراته أمام سوانزي سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت مساء أمس.





ويتطلع محمد صلاح في مواجهة اليوم، لاستعادة ذاكرته التهديفية أمام فولهام، بعدما غاب عن التسجيل في آخر 4 مباريات خاضها مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي.





ويأتي صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 18 هدفًا حتى الآن.





ويفتقد الريدز لخدمات جوردان هندرسون، بسبب الإصابة التي تعرض لها، في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة، بدوري الأبطال.





ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 73 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.



