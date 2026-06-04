بعد مرور 48 ساعة.. انتشال جثمان شاب من مياه مشروع ناصر بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، اليوم، من انتشال جثمان الشاب عبد الرحمن الحرباوي، وذلك بعد عمليات بحث واسعة استمرت على مدار يومين متتاليين في مياه "مشروع ناصر" الواقع بنطاق دائرة مركز أبو المطامير.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الثاني من عمره أثناء تواجده بالقرب من مجرى مياه مشروع ناصر، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

​وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية "فرع الإنقاذ النهري" إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من الغواصين وفرق الإنقاذ لبدء عمليات مسح المجرى المائي بحثًا عن الجثمان.

​شهدت عمليات البحث جهودًا مكثفة من قبل رجال الإنقاذ النهري على مدار 48 ساعة، واجهت خلالها الفرق صعوبات طبيعية تتعلق بطبيعة المجرى المائي لمشروع ناصر وعمق المياه، وسط ترقب وقلق كبير من أهالي الشاب الراحل الذين احتشدوا على ضفاف المشروع في انتظار أي أنباء.

​ومع تكثيف أعمال التمشيط، تمكنت قوات الإنقاذ النهري اليوم في تحديد مكان الجثمان وانتشاله من قاع المياه، ونقله مباشرة بواسطة سيارة إسعاف كانت متمركزة في موقع الحادث إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

​وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.