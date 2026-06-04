تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات فيديو تعدي عامل على والده بالضرب والاستيلاء على ممتلكاته بالبحيرة وضبطت المتهم.

وتبين أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام نجله بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته والاستيلاء على ممتلكاته دون وجه حق بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجاري تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من (مزارع "مصاب بكدمة وجرح قطعى بالوجه" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من نجله (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وعلل ذلك لخلافات بينهما (رغبة نجله فى الحصول على ممتلكاته "محلات تجارية، ومنزل" دون إعطاء أشقائه نصيبهم فيها).

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.