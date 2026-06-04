اليوم.. أولي جلسات محاكمة مُسن متهم بالتعدي علي صغير بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 12، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، أولي جلسات محاكمة مُسن متهم بالتعدي علي الصغير "نور.ر" 7 سنوات، في القضية رقم 27155 لسنة 2025 جنح ايتاي البارود، والمقيدة برقم 2477 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب دمنهور.

حيث وجهت النيابة العامة للمتهم "مجدى م.ا" 62 عاما، تهم خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن قام باصطحابه إلى المسكن خاصته وذلك لإبعاده عن أعين ذويه والمتولين رعايته بغيه توصيله حال حمله امتعه خاصته مستغلًا في ذلك حداثة سنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بتلك الجناية وتلتها في ذات الزمان والمكان جناية أخري وهي هتك عرض الطفل المجني عليه والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عامًا، بأن قام بتجريده من ملابسه والتعدي عليه، وتهديده بالإيذاء حال إبلاغ أحد بالواقعة، محدثًا اصابته الثابته بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي خاصته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحه المعاقب عليها بمقتضى المواد 218 280 و290-1 - 3-4 من قانون العقوبات، والمواد 2 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنه 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنه 2008.