وزير التعليم العالى: نسعى لنكون دولة مصدرة للتكنولوجيا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وجود مصر ضمن الدول المتقدمة في مجالات البحث العلمي عام 2018 أخذ مجهود كبير من الباحثين.



وأضاف «عبد الغفار» خلال كلمة بملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان، أن الباحثين في مصر استطاعوا عمل أبحاث ترقى أن تنشر في معدلات عالية على مستوى العالم وأصبح هناك تقدير في المجتمع الدولي.



وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن مصر تحتل المركز الـ 35 عالميا في أعلى معدلات نشر دولي للأبحاث، لافتا إلى أن المستقبل العلمي في البحث العلمي تحتاج لملكية فكرية، مصر لها دور في البحث العلمي والرعاية الصحية.



وأوضح أن التكنولوجيا تنقل إلي أفريقيا والدول النامية ولا يوجد لدينا دور في التكنولوجيا، لذلك نسعى إلي أن نكون دولة مصدرة للتكنولوجيا بدلا من دولة منقلة لها من خلال الشركات التي تستطيع تمويل الباحثين والبحث العلمي إلي أبحاث تطبيقية ومنتجات إلي تطبيق.

