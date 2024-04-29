الشيوخ يصدق على مضبطتي المجلس رقمي 23 و24

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على مضبطتي المجلس رقمي 23 و24 ، وقال رئيس المجلس إن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر المضبطتين إلكترونيا لجميع الأعضاء.

وتساءل رئيس المجلس قائلا هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي المضبطتين ولم يبد أي عضو أي ملاحظة وهو ما دعا رئيس المجلس إلي إعلان المجلس التصديق علي المضبطتين.

ويناقش المجلس في جلسته العامة اليوم وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كما يضم جدول أعمال الجلسة العامة أيضا طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.