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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد معرض منتجات مشروعات المرأة

الأحد 17/مارس/2019 - 09:24 م
اللواء سعيد عباس
اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
محمد امين
تفقد اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، معرض منتجات مشروعات المرأة بالمنوفية، الذى نظمته إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعى، ويضم المعرض منتجات عدد من الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال احتفالية المرأة المصرية فى مئة عام الذى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ،تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية" بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وأمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، ومنى المليجى مقرر المجلس القومى للمرأة .

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو عن مسيرة المرأة المصرية بالتنسيق مع مديرية الثقافة بالمنوفية ، وقد استعرضت منى المليجى مقرر المجلس القومى للمرأة أهم إنجازات المجلس، خلال هذا العام والحملات والمبادرات التي تم تنظيمها مثل " حملات طرق الأبواب – مشروع إصدار بطاقات الرقم القومى، وتنظيم العديد من المؤتمرات لمناهضة العنف ضد المرأة ، إضافة الى التوعية الصحية بحملة 100 مليون صحة بالتنسيق مع مديرية الصحة للتعريف بأهدافها، وحملة صوتك لمصر بكرة، وحملة لأنى رجل، وغيرها من الحملات التى من شأنها تدعيم المرأة فى المجتمع ومواجهة أى ظواهر سلبية تواجهها.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن المرأة حصلت على العديد من حقوقها فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،مقدمة التهنئة للمرأة التى هى نصف المجتمع مشيرة إلى وجود العديد من الرائدات الريفيات بالمديرية تقمن بتوعية المرأة بحقوقها .

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالاحتفال باليوم العالمى للمرأة، ودعا الجميع الى الوقوف تحية وإجلالا للمرأة المصرية الأم والزوجة والأخت التي قدمت الابن والزوج والأخ والشهيد لنبقى نحن وتبقى أمتنا دائما وأبدا، مشيرا إلى أن المرأة المصرية هى صانعة الحضارة وملهمة الأجيال وأننا نحتفل اليوم بمرور 100 عام على كفاحها ونجاحها وتمر مصر اليوم بمرحلة انتقالية يعاد فيها ترتيب البيت من الداخل وتقييم الكثير من الأمور حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية وهو ما يعد إشارة انطلاقة نحو تحقيق مكتسبات للمرأة المصرية فى استراتيجية التمكين 2030.

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