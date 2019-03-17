شاهد .. تعليق أحمد موسى على مبادرة السيسى لعلاج 5 ملايين أجنبي بمصر.. فيديو

وصف الإعلامى أحمد موسى، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة مصرية لعلاج 5 ملايين مقيمين على أرض مصر من بينهم مليون إفريقي بالخطوة الرائعة والإيجابية.



وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "أهلا ومرحبا بكل أخواتنا من الدول الإفريقية أو العربية فى بلدهم الثانى مصر".



وأكمل: "هذا المؤتمر يعقد لأول مرة ونجح كعادة المؤتمرات الأخيرة فى إيصال رسالة للغرب بمدى استقرار مصر وقوتها فى تنظيم المحافل الكبرى، معقبا:"فخورون ببلدنا وشعبنا".