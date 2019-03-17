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شاهد .. تعليق أحمد موسى على مبادرة السيسى لعلاج 5 ملايين أجنبي بمصر.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 10:44 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
وصف الإعلامى أحمد موسى، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة مصرية لعلاج 5 ملايين مقيمين على أرض مصر من بينهم مليون إفريقي بالخطوة الرائعة والإيجابية.

وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "أهلا ومرحبا بكل أخواتنا من الدول الإفريقية أو العربية فى بلدهم الثانى مصر".

وأكمل: "هذا المؤتمر يعقد لأول مرة ونجح كعادة المؤتمرات الأخيرة فى إيصال رسالة للغرب بمدى استقرار مصر وقوتها فى تنظيم المحافل الكبرى، معقبا:"فخورون ببلدنا وشعبنا".

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