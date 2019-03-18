سعر صادم لإطلالة أمل كلوني في إسكتلندا

خطفت أمل كلوني الأنظار من جديد بإطلالتها هذا الأسبوع خلال حضورها حفل "Post Code Lottery" الخيري في إسكتلندا.



ارتدت أمل كلوني، جمبسوت كحلي أظهر نحافتها المفرطة من توقيع "Stella McCartney" بقصة الكم الواحد وحددت خصرها بحزام جلدي أسود العريض ويبلغ ثمن التصميم 2,695 دولار أميركي.





وأكملت إطلالتها بحذاء بالكعب العالي باللون الكحلي من "Louboutin" ويبلغ ثمنها نحو 695 دولار أميركي.

