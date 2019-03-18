إعلانات معرض كنوز توت عنخ أمون تملأ شوارع باريس.. صور

حصل موقع "صدى البلد" على صور خاصة ننفرد بنشرها للاستعدادات النهائية والإعلانات التي ملأت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، لمعرض آثار كنوز الملك توت عنخ آمون المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية مارس الحالي.



المعرض تستضيفه قاعة Grand Halle del la Villette بالعاصمة الفرنسية باريس من مارس الحالي إلى سبتمبر المقبل، ذلك بعد غياب ٥٠ عاما إذ استضافت كنوز الملك توت عنخ آمون عام 1967 و الذي زاره مليون زائر، واستعدت بمجموعة من الكتيبات والمنتجات للترويج للملك الذهبي على هامش المعرض.



ويفتح المعرض أبوابه في أواخر شهر مارس، وذلك بعد أن أنهى رحلته بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويضم 149 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن بينها عدد من الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.