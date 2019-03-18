ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حمدي الميرغني لزوجته على الهواء: قومي اعملي دور شاي.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:43 ص
الفنان حمدي الميرغنى
الفنان حمدي الميرغنى وزوجته
محمد القاضي
قال الفنان حمدي الميرغنى، إن زوجته إسراء عبدالفتاح خريجة أكاديمية بحرية، متابعا: «أنا مش بعرف أقول زوجتي درست إيه علشان الاسم تقيل علي قلبي، وكل ما أروح مكان ويقولي المدام خريجة إيه أقوله عندك في الباسبور»، ليرد عليه الإعلامي "عمرو الليثي"، قائلا: «أنت راجل محامي».

وأضاف "الليثي"، خلال استضافتهما ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «أنت راجل محامي وكمان من السويس بلدياتي»، ليرد "الميرغنى"، قائلا: «بجد والله أنا أول مرة أسمعها، قومي يا إسراء اعملي لينا دور شاي».

وأشار "الميرغنى": «أنا أهلي كلهم في السويس، والسويس كلهم جدعان وطيبين».

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يتغزل في معلق مبارة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

الزمالك يتلقى صدمة فى ربع نهائى الكونفدرالية .. تعرف على السبب

نجم مسرح مصر: لما قلت لزوجتي بحبك أغمى عليها.. فيديو

رونالدو يتسبب في عقدة لـ ميسي رغم رحيله عن الليجا

ساديو ماني يقهر اليأس .. هداف ليفربول يضرب مثلا في الإصرار والإنسانية

الإندبندنت: القذافي في قبره يطيح برئيس الوزراء الكندي من منصبه

حالة الطقس اليوم الاثنين 18/3/2019 في مصر والدول العربية

يورجن كلوب يكشف سبب عدم تسديد محمد صلاح لركلة الجزاء أمام فولهام

تحذير .. نوع من السماعات يسبب السرطان ويهدد الجهاز التناسلي

قرينة رئيس الجمهورية : أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة

ملخص وهدفا مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود.. فيديو

عمرو أديب يوجه رسالة نارية لقيادة حماس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

فيديو

أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو
كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان يحسم القمة الفرنسية أمام مارسيليا بثلاثية
طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو
شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟