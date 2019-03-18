حمدي الميرغني لزوجته على الهواء: قومي اعملي دور شاي.. فيديو

قال الفنان حمدي الميرغنى، إن زوجته إسراء عبدالفتاح خريجة أكاديمية بحرية، متابعا: «أنا مش بعرف أقول زوجتي درست إيه علشان الاسم تقيل علي قلبي، وكل ما أروح مكان ويقولي المدام خريجة إيه أقوله عندك في الباسبور»، ليرد عليه الإعلامي "عمرو الليثي"، قائلا: «أنت راجل محامي».



وأضاف "الليثي"، خلال استضافتهما ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «أنت راجل محامي وكمان من السويس بلدياتي»، ليرد "الميرغنى"، قائلا: «بجد والله أنا أول مرة أسمعها، قومي يا إسراء اعملي لينا دور شاي».



وأشار "الميرغنى": «أنا أهلي كلهم في السويس، والسويس كلهم جدعان وطيبين».

