الباز: أردوغان بهلول إسطنبول ولا يوجد بها نموذج سياسي ناجح.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن التقارير الدولية تشير إلى أن نسبة البطالة في تركيا تتجاوز 13.5%، وهذا أعلى مستوى للبطالة في تركيا منذ عام 2010، وهناك أكثر من 4 ملايين عاطل في تركيا، في حين أن البطالة في مصر أقل من 10%.



وانتقد "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، توزيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكياسا من الشاي والسكر على المواطنين خلال أحد لقاءاته الجماهيرية، ما أدى لتجمهر المواطنين الأتراك حوله، معقبا: "الرئيس التركي ده بهلول إسطنبول".



وأشار إلى أن "تركيا لا يوجد فيها نموذج سياسي أو اقتصادي ناجح، ورغم ذلك يروج الإخوان للنموذج التركي، ويعبدون حذاء أردوغان".