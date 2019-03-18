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محافظات

رحلة عطاء.. تبرعت بكليتها لإنقاذ ابنها من الموت..الأم المثالية الأولى جمهوريًا

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:41 م
الام المثالية بالمنيا
الام المثالية بالمنيا
ايمن رياض
جسدت سعدية ثابت حنا الله الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية ابنة محافظة المنيا، رحلة كفاح ممزوجة بالعطاء لأبنائها، حيث ضربت مثالا يحتذى به في التضحية بجزء من جسدها لإنقاذ نجلها من الموت وتبرعها له بكليتها.

تقطن الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام ٢٠١٩ بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، التي رسخت رحلة كفاح ومعاناة لسيدة عكفت على تربية أبنائها عقب وفاة الزوج وتوجت قصة كفاحها وتضحيتها عقب تبرعها بكليتها لأحد أبنائها.

"أيمن، رامى، وأشرف» ثلاثة أبناء عكفت سعدية ثابت على تربيتهم على مدار ٣٣ عاما بعد وفاة زوجها، حيث كافحت وسارت مشوارها في الحياة بحلوها ومرها، حتى بلغت من العمر ٦٣ عاما لتتوج فى نهاية المطاف على يد أحد أبنائها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.

تقول الأم المثالية، وسط فرحة عارمة "سعيدة جدا بحصولى على هذا اللقب واعتبارى أم مثالية أولى على مستوى الجمهورية"، مؤكدة أنها كافحت لتعليم أبنائها ووصولهم للمؤهلات العليا.

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