خبير يطالب بتشكيل مجلس أمناء لقارة أفريقيا

قال الدكتور د. سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، إن أفريقيا هى بوابة العبور إلى مصر وأحيى الرئيس على توصيته فى منتدى الشباب الأفريقى بتوظيف الإعلام لإزالة الصور الذهنية الخاطئة للعلاقات العربية الأفريقية، لأن الشباب هم أكثر الناس استخداما للتواصل الاجتماعى واتصالًا بالإعلام .



وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذه الدعوة تحتاج فريق عمل أو مجلس أمناء يمثل الأمة الأفريقية ، بحيث تكون مواقع مبهجة ذات طبيعة انسانية سياحية ، ولا تأخذ الطابع السياسى .



وأكد على أهمية هذه المنصات الإعلامية فى تبادل الثقافة لتقريب المسافات وزيادة الدراية ، لأن هناك الكثير من الأفارقة لم يزوروا مصر قبل ذلك، متمنيًا أن تقوم شركات السياحة والطيران بعمل رحلات تبادلية بين البلدان الأفريقية حتى يزيد الارتباط بيننا .

