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رياضة

هاني رمزي: الباب مفتوح أمام وليد سليمان وعبد الله السعيد للانضمام للمنتخب

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:38 ص
عبدالله السيعد
عبدالله السيعد
نور عادل
كشف هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم،عن حظوظ انضمام وليد سليمان،نجم الأهلي،وعبدالله السعيد،نجم بيراميدز،إلى صفوف الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال هاني رمزي في تصريحات تلفزيونية ان الجهاز الفني لمنتخب مصر لن ينظر تحت اقدامه خلال الاستعدادات للبطولة المرتقبة التي ستنظم على أرض مصر خاصة وان الهدف الاساسي هو الفوز بلقبها.

واضاف:" البطولة الافريقية ستحتاج إلى لاعبين لديهم خبرات ويملكون قدرا كبيرا من الاتزان النفسي وخاضوا مثلها في وقت سابق".

واستطرد:" انضمام هؤلاء اللاعبين يعتمد على مستواهم خلال الفترة المقبلة،والجهاز الفني سيتابعهم وسيتابع كافة اللاعبين خلال الشهرين المقبلين،واذا كان مستواهم يؤهلهم للأنضمام منتخب مصر،فسيتم الاستعانة بهم".

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