رسالة جديدة من وزير التعليم للمطالبين بصرف الرواتب على أساسي 2019

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استغاثة من المعلمين والإداريين العاملين في أقسام الإحصاء والتطوير والتعليم الثانوي في المديريات و الإدارات التعليمية والمدارس، وذلك عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب.





حيث أكدت الرسالة أنهم يبذلوا مجهود جبار حاليا لتسليم التابلت وتسجيل بيانات من استلموه، وتلقي مشاكل الوافدين ، وجمع مشاكل لا حصر لها من المدارس ، وكل هذا الجهد والطاقة غير العادية لدعم جهود التطوير، يقابله استمرار صرف الرواتب لكل جنود التطوير في التربية والتعليم على اساسي 2014، وطالبوا الوزير بالاستجابة لمطلبهم الخاص بصرف الرواتب على اساسي 2019



