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تعليم

رسالة جديدة من وزير التعليم للمطالبين بصرف الرواتب على أساسي 2019

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 07:39 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استغاثة من المعلمين والإداريين العاملين في  أقسام الإحصاء والتطوير والتعليم الثانوي في المديريات و الإدارات التعليمية والمدارس، وذلك عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب.

حيث أكدت الرسالة أنهم يبذلوا مجهود جبار حاليا لتسليم التابلت وتسجيل بيانات من استلموه، وتلقي مشاكل الوافدين ، وجمع مشاكل لا حصر لها من المدارس ، وكل هذا الجهد والطاقة غير العادية لدعم جهود التطوير، يقابله استمرار صرف الرواتب لكل جنود التطوير في التربية والتعليم على اساسي 2014، وطالبوا الوزير بالاستجابة لمطلبهم الخاص بصرف الرواتب على اساسي 2019 

ومن جانبه رد الوزير قائلا: طلباتكم على الرأس من فوق والله الموفق.

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