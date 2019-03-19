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رياضة

كرم كردي يطمئن على بعثة المنتخب الأولمبي في إسبانيا

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:15 ص
المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي
نور عادل - يسري غازي
حرص كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الاولمبي، على الاتصال يوميًا بشوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب بهدف الاطمئنان على البعثة ووصول جميع اللاعبين للمعسكر في إسبانيا استعدادًا لمواجهتي امريكا وهولندا الوديتين.

وطالب كردي في اتصالاته مع الجهاز الفني بضرورة الاستمرار في تحقيق النتائج الطيبة التي بدأها الفريق منذ تشكيله، مشددًا على ان مجلس ادارة الاتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل دعم الفريق من أجل الفوز بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأعرب كرم كردي عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الهدف وهو التأهل الي دورة الالعاب الاولمبية خاصة وان لاعبي المنتخب الأولمبي أصبحوا عناصر أساسية في أنديتهم.

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