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فن

كده باي لـ نوال الزغبي تحقق 3 ملايين خلال شهر ..فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:28 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
شروق إبراهيم
حققت اغنية كده باي للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 3 ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بقناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر والحان عمرو مصطفى وتوزيع الهامي دهيمة ، وهي الاغنية التي تحمل اسم البوم نوال الجديد.

وتستعد نوال لتصوير كليب جديد لاغنية صبح التي تعد من اكثر اغنيات البومها انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضم ألبومها الجديد 7 اغنيات باللهجة المصرية واغنيتن لبنانتين واغنية عراقية.

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