كده باي لـ نوال الزغبي تحقق 3 ملايين خلال شهر ..فيديو

حققت اغنية كده باي للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 3 ملايين مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بقناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.



الاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر والحان عمرو مصطفى وتوزيع الهامي دهيمة ، وهي الاغنية التي تحمل اسم البوم نوال الجديد.



وتستعد نوال لتصوير كليب جديد لاغنية صبح التي تعد من اكثر اغنيات البومها انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضم ألبومها الجديد 7 اغنيات باللهجة المصرية واغنيتن لبنانتين واغنية عراقية.

