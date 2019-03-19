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رياضة

في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:42 م
النجم المغربي حكيم
النجم المغربي حكيم زياش
عمرو ابوبكر
يحتفل النجم المغربي حكيم زياش اليوم بعيد ميلاده السادس والعشرين، حيث ولد في التاسع عشر من مارس من العام 1993.

وعلى الرغم من كونه يبلغ من العمر 26 عامًا فقط، إلا أن مسيرته مرت بالعديد من المحطات، بدأت بتيفينتي أنشخيدة وانتهت بأياكس أمستردام، وبدأت بمنتخب هولندا وانتهت بالمنتخب المغربي، وما بين هذا وذاك مرت الكثير من التفاصيل..

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري مراحل احتراف النجم المغربي حكيم زياش ..

ولد حكيم زياش في درونتن، "هولندا"، لعب في أكاديمية الشباب بين عامي 2001 و2007، في ريال درونتن وآي إس في درونتن قبل أن ينتقل سنة 2007 إلى نادي هيرنفين.

تدرج في الفئات العمرية للنادي إلى غاية صعوده إلى فئة الفريق الأول في عام 2012. حيث تألق بشكل لافت مع النادي من خلال تسجيله 13 هدفًا في 46 مباراة خلال موسمين.

في أغسطس 2014، انضم زياش إلى تفينتي ووقع على عقد لمدة أربع سنوات، وارتدى القميص رقم 10، وشارك معهم في 68 مباراة سجل فيها 30 هدفًا، ما جعله مطلوبًا من عدة أندية على رأسها أياكس وأيندهوفن، ومنها انتقل النجم الصاعد إلى أياكس أمستردام.

كان زياش محط اهتمام ناديي إنتر ميلان وروما في إيطاليا كما اهتم بخدماته كذلك نادي فنربخشة التركي غير أنه في النهاية وفي 30 أغسطس 2016 وقبل يوم من إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية أعلن نادي أياكس أمستردام عن تعاقده مع حكيم زياش لمدة 4 مواسم ونصف بقيمة مالية وصلت إلى 11 مليون يورو قادمًا من نادي تفينتي.

قاد زياش أياكس أمستردام إلى إقصاء ريال مدريد من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، ليعود اسمه مدويًا في الأوساط الرياضية الأوروبية، ويصبح رفقة مجموعة موهوبي أياكس حديثًا للجميع.




🎁🎈 Hakim Ziyech 🎈🎁

Wish Ajax's magician a happy birthday! 🥳🥳🥳 #UCL | @AFCAjax_EN pic.twitter.com/wkOsnaHJNh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2019

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في عيد ميلاده 26.. رحلة المغربي حكيم زياش مع الكرة حتى تألقه أمام ريال مدريد
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