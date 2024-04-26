ارحمونا.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور جدلاً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عندما نشر منشوراً يثير غضب جمهور النادي الأهلي"

وكتب خالد الغندور "لما المعلق يعطي الأندية المصرية حقها و يعلق بتوازن بس زملكاوي أحمد الطيب وحش حاتم بطيشة وحش علي محمد علي وحش بلال علام الأهلاوي وحش لكن طبعا لما معلق أهلاوي و يقلل من الزمالك مع ايفيه بيبقي متميز و القصة علي حسب المزاج ارحمونا قرفنا من الشغل اللي تحت الترابيزة"

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي ومازيمبي الحاسمة في العاشرة مساء اليوم الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المواجهة المصيرية، بحثًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية "2023-2024".