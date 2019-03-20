اليوم.. محافظ الغربية ومدير الأمن يشهدان إعلان قرعة الحج

تشهد قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، اليوم، تدشين احتفالية الإعلان عن قرعة الحجاج بمشاركة كل من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية بمنطقة وسط الدلتا ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.



وقال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فى تصريحات لـ"صدي البلد" إنه أعطى توجيهات إلى المحاسب منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن بضرورة التنسيق الكامل مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لأعضاء البعثة المصرية للحج قبل السفر إلى الأراضي المقدسة.



جدير بالذكر أن إعلان أسماء الفائزين فى قرعة الحج من أبناء ومواطني الشارع الغرباوي تتم عن طريق القرعة العلنية الإلكترونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.

